Пассажиры с начала года активировали «Тройку» через валидаторы около 1,5 миллиона раз

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За девять месяцев текущего года около 1,5 миллиона раз столичные пассажиры наземного транспорта активировали баланс карты «Тройка» с помощью валидаторов. Об этом в среду, 5 октября, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Сегодня в наземном транспорте столицы установлено больше 30 тысяч валидаторов. С их помощью можно не только оплатить поездку, но и удаленно активировать баланс на «Тройке» — с начала года этой возможностью воспользовались около 1,5 миллиона раз, — отметила глава департамента Максим Ликсутов.

Он уточнил, что ежедневно валидаторами в автобусах, электробусах и трамваях пользуются порядка четырех миллионов раз.

В пресс-службе напомнили, что валидаторы установлены у каждой двери наземного транспорта. На оплату требуется всего несколько секунд. Валидаторы принимают карты «Тройка», банковские и социальные карты, а также единые проездные билеты. Кроме того, они позволяют оплачивать поездку смартфоном, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что около 75 процентов всех услуг сервисных центров столичного транспорта можно получить онлайн.