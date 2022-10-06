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Байден выругался в микрофон во время общения с чиновником во Флориде

Юлия Курганова
В мире
Байден выругался в микрофон во время общения с чиновником во Флориде
Фото: flickr/whitehouse

Президент США Джо Байден использовал ненормативную лексику во Флориде во время общения с мэром Форт-Майерс-Бич Рэем Мерфи.

— Никому не одолеть Байдена, — сказал глава государства.

При этом американский лидер использовал непечатное выражение. С чиновником он общался после выступления о принимаемых властями мерах для помощи пострадавшим от урагана «Иан», сообщает РИА Новости.

Ураган «Иан» обрушился на юго-западное побережье Флориды 28 сентября. Байден заявил, что ураган «Иан» может стать самым разрушительным в истории Америки.

По его словам, власти занимаются оценкой ущерба, который причинил ураган в штате Флорида. Он пообещал, что власти будут рядом с пострадавшими «столько, сколько потребуется».

Губернатор штата Рон Десантис назвал причиненный региону ущерб «историческим». Он отметил, что никогда раньше не видел подобного шторма и таких наводнений.

По оценкам национального центра США по слежению за ураганами, «Иан» является «крайне опасным ураганом четвертой категории». Максимальная скорость ветра внутри сильной бури превышает 240 километров в час.

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