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Пять приемов: как побороть тревожность

Илья Ашуров

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Общество
Пять приемов: как побороть тревожность
Фото: shutterstock

На фоне негативных новостей многие люди испытывают тревогу. Со временем это чувство может перерасти в хроническое расстройство. О том, как побороть ощущение тревожности, «Вечерней Москве» рассказала психолог Наталья Наумова.

Причины возникновения

По ее словам, повышенная тревожность может возникать по ряду причин. Самые распространенные — насыщенная стресс-факторами среда, детская психическая травма, чуткое восприятие действительности. Но есть и сугубо физиологическая причина.

— Иногда постоянное ощущение тревоги может быть вызвано проблемой с внутренними органами. Например, при пролапсе митрального клапана кровь выбрасывается в полость тела — в мозг поступает информация: «что-то идет не по плану», и повышается тревожность, — пояснила психолог.

Как бороться

Наумова рекомендует следующие практики:

  • сопоставляйте факты и события — это поможет вам понять, когда бояться нечего;
  • контролируйте свои мысли и старайтесь мыслить позитивно;
  • делайте глубокие вдохи и выдохи во время приступов тревоги — это позволит успокоиться;
  • при сильной тревоге перейдите в «режим наблюдения» — смотрите на то, что происходит вокруг, прислушивайтесь к звукам, осязайте предметы;
  • загружайте свой мозг задачками, отлично подойдут математические.

В случае если эти способы не сработают, нужно обратиться к психиатру или эндокринологу. Специалисты пропишут вам препараты, которые помогут справиться с чувством тревоги, заключила Наумова.

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