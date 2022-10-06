«Аморальность очевидна»: в МИД России ответили на претензии Польши по репарациям

Фото: МИД РФ

Претензии польских властей к России по поводу выплаты репараций за потери во время Второй мировой войны лежат в области фантазий. Такое заявление сделал директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

— Неадекватные претензии польских политических кругов к России, связанные с потерями, которые понесла Польша в годы Второй мировой войны, лежат в области политических фантазий, — сказал он.

Дипломат отметил, что Варшава, решая свои внутриполитические проблемы, зачастую обращается к «историческому ревизионизму», передает РИА Новости.

— Их вопиющая аморальность очевидна: ведь если бы не победа СССР над Германией, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы, — добавил Тяпкин.

Он подчеркнул, что поляков в противном случае бы поработили и истребили немецкие захватчики.

15 сентября президент Польши Анджей Дуда выступил за то, чтобы страна потребовала от России репарации за Вторую мировую войну. По его мнению, Германия начала эту войну, а Россия якобы присоединилась к ней.