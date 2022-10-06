Рогов заявил о рекордной концентрации ВСУ около Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули на линию соприкосновения в Запорожской области больше оружия и солдат, чем за все время спецоперации. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Количество вооружений и личного состава ВСУ, которые брошены на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за все время проведения специальной военной операции, — сказал он.

Рогов отметил, что ВСУ сохраняют наступательный потенциал на линии соприкосновения в Запорожской области, притом что у них растет число потерь, передает ТАСС.

Военные эксперты объяснили «Вечерней Москве» необходимость перегруппировки войск. В последние недели российские официальные лица несколько раз сообщали о перегруппировке войск и оставлении ранее освобожденных территорий Украины.

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