Ефимов: Участок бывшей промзоны «Котляково» реорганизуют по проекту комплексного развития территорий

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На сайте правительства Москвы опубликован проект решения о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Котляково» в районе Царицыно на юге города. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Вложения в комплексное развитие территории оцениваются в 14,3 миллиарда рублей. После реорганизации участка в бюджет столицы будет ежегодно поступать свыше 693 миллионов рублей в текущих ценах. Кроме того, в городе появится более 1,6 тысячи новых рабочих мест, — заявил он.

По словам заместителя мэра, участок бывшей промзоны «Котляково» используется неэффективно: наибольшую его часть занимают склады, частично территория захламлена.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на месте участка бывшей промзоны в районе Царицыно планируется построить 130 тысяч квадратных метров недвижимости.

В рамках комплексного развития территорий бывших промзон на севере и западе столицы возведут четыре логистических центра. В реорганизацию территорий вложат около 89 миллиардов рублей.

До этого в рамках программы комплексного развития неэффективно используемых территорий и бывших промзон на участке «Дегунино — Лихоборы» появятся новый микрорайон, спортклуб, учебные заведения и так далее. Всего в программу включено более 150 проектов.