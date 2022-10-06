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Стало известно, кто будет представлять Сахалин в Совете Федерации

Полина Долганова
Политика
Стало известно, кто будет представлять Сахалин в Совете Федерации
Фото: Пресс-служба Совфеда

Андрей Хапочкин стал сенатором — представителем в Совфеде от Сахалинской областной думы.

За кандидатуру Хапочкина свои голоса отдало большинство депутатов. В 1992 году он окончил Харьковский институт радиоэлектроники.

За свою карьеру политик успел поработать на разных должностях, в том числе и в администрации Сахалинской области. При этом с 2006 года Хапочкин был депутатом Сахалинской областной думы.

Он возглавлял комитет по спорту, туризму и молодежной политике. Хапочкин также входит в кадровый резерв российского президента, передает РИА Новости.

3 октября глава комитета верхней палаты по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что в ближайшее время в составе Совфеда появятся сенаторы от Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Конституционный суд России установил период для интеграции новых регионов. Так, переход Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в системы России действует со дня их принятия в состав страны и до 1 января 2026 года.

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