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«Ничтожный повод от ничтожных политиков»: Памфилова прокомментировала санкции ЕС

Евгений Белоусов
В мире
«Ничтожный повод от ничтожных политиков»: Памфилова прокомментировала санкции ЕС
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова назвала ничтожным поводом включение себя в санкционный список Евросоюза (ЕС).

— Для меня это не имеет абсолютно никакого значения, поскольку это совершенно ничтожный повод от ничтожных политиков, — передает ее слова РИА Новости.

До этого стало известно, что Памфилова и ЦИК попали под персональные санкции Евросоюза за причастность к организации референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях Украины.

Также под персональные санкции Евросоюза попал российский философ Александр Дугин. Утверждается, что он поддерживает действия, угрожающие безопасности Украины.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, включив в него потолок цен на нефть. Кроме того, санкционные меры предусматривают запрет перевозок российской нефти по цене выше установленного потолка по морю с декабря 2022 года, а нефтепродуктов — с февраля.

ЦИК Евросоюз (ЕС) Санкции Элла Памфилова
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