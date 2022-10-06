Двое мужчин с Чукотки приплыли на лодке в США

Фото: 176th Wing Alaska Air National Guard from Anchorage, Alaska, United States / CC BY 2.0

Двое мужчин приплыли на лодке к берегам американского острова Святого Лаврентия. Они заявили, что прибыли из России. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает KTVA.

Беглецов обнаружили местные жители 4 октября. Сами мужчины утверждают, что приплыли из поселка Эгвекинот в Чукотском автономном округе. Если это верно, то по морю они преодолели около 480 километров.

Сейчас оба они доставлены в американский город Анкоридж, штат Аляска, где с ними работают сотрудники Министерства внутренней безопасности США, передает Lenta.

Ранее в октябре в Сочи пропал певец Константин Легостаев. Мужчина пошел купаться на море и больше не вышел на берег. На следующий день, 3 октября, Следственный комитет организовал проверку по данному факту. Позже местные жители увидели артиста на улице и сообщили об этом в правоохранительные органы.

По словам самого певца, на заплыв он отправился без лодки, несмотря на объявленное в городе штормовое предупреждение. В результате он выплыл утром и заблудился.