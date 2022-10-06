Лукашенко ответил на слова Дуды о ядерном оружии

Фото: Администрация президента РФ

Размещение арсеналов ядерного оружия в Польше несет угрозу для Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в четверг, 6 октября.

— Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием, — отметил он.

По словам белорусского лидера, в данной ситуации необходимо принимать меры в связи с тем, что у республики не имеется такого оружия. Кроме того, этот вопрос Лукашенко уже обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

Недавно российское посольство ответило на сообщения о возможном ударе по Кремлю. Дипломатическая миссия напомнила, что столкновение ядерных держав грозит катастрофическими последствиями.

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов в статье в журнале National Interest выразил мнение, что Соединенные Штаты своими действиями подталкивают ситуацию к столкновению двух крупных ядерных держав. Также он отметил, что прямая вовлеченность Америки в конфликт на стороне Украины уже очевидна.