В Госдепе заявили, что Вашингтон не планирует размещать ядерное оружие в Польше

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Власти Соединенных Штатов не планируют размещать ядерное оружие в странах — участниках НАТО, которые вошли в альянс после 1997 года, в частности, речь идет о Польше. Об этом в четверг, 6 октября, заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель

— Мы не в курсе, чтобы эта тема поднималась в ходе переговоров. Но я могу сказать, что США не планируют размещать ядерное оружие на территории стран — членов НАТО, присоединившихся после 1997 года, — цитирует замглавы РИА Новости.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение арсеналов ядерного оружия в Польше несет угрозу для республики. Он отметил, что Варшава и Вашингтон уже давно договорились о подобном действии.

4 октября глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что в его стране можно было бы разместить американское ядерное оружие. По его словам, это было бы «очень хорошим» решением.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия применит ядерное оружие в случае угрозы стране и ее союзникам. Он добавил, что одним из ключевых моментов политики является предотвращение размещения ядерного оружия у «враждебных соседей».