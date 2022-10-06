Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Госдепе заявили, что Вашингтон не планирует размещать ядерное оружие в Польше

Александр Афонин
В мире
В Госдепе заявили, что Вашингтон не планирует размещать ядерное оружие в Польше
Фото: shutterstock

Власти Соединенных Штатов не планируют размещать ядерное оружие в странах — участниках НАТО, которые вошли в альянс после 1997 года, в частности, речь идет о Польше. Об этом в четверг, 6 октября, заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель

— Мы не в курсе, чтобы эта тема поднималась в ходе переговоров. Но я могу сказать, что США не планируют размещать ядерное оружие на территории стран — членов НАТО, присоединившихся после 1997 года, — цитирует замглавы РИА Новости.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение арсеналов ядерного оружия в Польше несет угрозу для республики. Он отметил, что Варшава и Вашингтон уже давно договорились о подобном действии.

4 октября глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что в его стране можно было бы разместить американское ядерное оружие. По его словам, это было бы «очень хорошим» решением.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия применит ядерное оружие в случае угрозы стране и ее союзникам. Он добавил, что одним из ключевых моментов политики является предотвращение размещения ядерного оружия у «враждебных соседей».

Польша США НАТО Госдеп Ядерное оружие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Сохраним усадьбу предков Пушкина

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назван героем посмертно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Алла сожгла мосты

Алексей Зубарев
Алексей Зубарев

Оказаться на границе со Средневековьем

Никита Миронов
Никита Миронов

Украина це Европа! С ножом и истериками

Никита Кричевский
Никита Кричевский

Свидетели заката европейской экономики

Все мнения
О проекте