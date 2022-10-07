«Наркотические фантазии»: Слуцкий высказался о словах Зеленского о ядерном ударе по РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский, призывая нанести «превентивные» удары по России, толкает мир к апокалипсису. Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что миру пора унять «наркотические фантазии» украинского лидера.

— Зеленский в агонии. На фоне пусть редких, но все же появляющихся голосов на Западе в пользу решения украинского конфликта не только на «поле боя», он отчаянно втягивает своих хозяев в ядерную риторику. Вопрос: на что рассчитывает Зеленский, предлагая превентивный ядерный удар по ядерной же державе? Похоже, этот человек вообще не осознает, что на самом деле толкает всех — весь мир — к апокалипсису, — написал он в Telegram-канале.

Слуцкий подчеркнул, что «Западу пора унять наркотические фантазии своей слетевшей с катушек марионетки».

Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары.

Официальный представитель Министерства иностранных дер России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского монстром, который хочет миру катастрофы. Свое мнение она высказала после призыва украинского лидера организовать превентивный ядерный удар по РФ.