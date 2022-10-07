«Превратился в монстра»: Захарова оценила слова Зеленского о ядерном ударе по РФ

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дер России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского монстром, который хочет миру катастрофы. Свое мнение она высказала после призыва украинского лидера организовать превентивный ядерный удар по РФ.

— Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету, — написала дипломат в Telegram-канале.

Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары.

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша прокомментировал слова Зеленского о ядерном ударе по РФ. Позиция организации о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остается прежней.

На громкое заявление Зеленского ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Слова украинского лидера, заявил он, являются призывом к началу мировой войны. Ответственность за подобные заявления должны нести власти Соединенных Штатов и Великобритании, которые де-факто руководят деятельностью украинских властей.