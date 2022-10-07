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В РПЦ рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 патриарха Кирилла

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В РПЦ рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 патриарха Кирилла
Фото: patriarchia.ru

Коронавирус у патриарха Московского и всея Руси Кирилла протекает в легкой форме. Об этом в пятницу, 7 октября, рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, временно исполняющий обязанности главы пресс-службы патриарха Владимир Легойда.

По его словам, патриарх проходит лечение дома. Оттуда он также ведет свою рабочую деятельность.

Легойда уточнил, что патриарх не сможет провести богослужение в дни памяти преподобного Сергия Радонежского 8 и 9 октября в Троице-Сергиевой лавре.

— Заболевание святейшего патриарха протекает в легкой форме, — передает РИА Новости.

30 сентября поступила информация, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл заразился коронавирусом.

16 сентября журналист Владимир Познер прокомментировал «Вечерней Москве» сообщение о том, что его якобы срочно госпитализировали в одну из клиник из-за последствий коронавируса. По его словам, он не знает, откуда пошла такая информация, ибо не находился в больнице.

Патриарх Кирилл Русская православная церковь (РПЦ) Коронавирус
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