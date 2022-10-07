Лавров: Киев создает риски, связанные с оружием массового поражения

Фото: Пресс-служба Совфеда

Украина создает риски, связанные с применением оружия массового поражения, об этом говорит и заявление Владимира Зеленского о «превентивном ударе» НАТО по РФ. Соответствующее заявление сделал глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров в пятницу, 7 октября.

В этот день состоялось четвертое заседание комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. В ходе своего выступления Лавров прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского к НАТО нанести превентивные удары по России.

— Безусловно, мы не можем обойти молчанием те дискуссии, которые в последнее время постоянно нарастают, на тему возможного применения ядерного оружия, и особенно в этой связи нельзя обойти молчанием безрассудные действия киевского режима, которые направлены на создание рисков применения различных видов оружия массового поражения, — сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что подобными высказываниями Зеленский предъявил миру доказательства исходящих от киевского режима угроз, для нейтрализации которых и была начата спецоперация. Лавров подчеркнул, что еще в январе президент Украины заявлял о стремлении обладать ядерным оружием, передает РИА Новости.

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша прокомментировал слова Зеленского о ядерном ударе по РФ. Позиция организации о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остается прежней.