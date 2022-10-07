Аналитик Муртазин оценил новые смартфоны от Google

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Google презентовал смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro, однако это не стало сенсацией. По всему миру ими пользуются только преданные фанаты корпорации, а в Россию их не поставляют. Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценил качество новинок.

Эксперт отметил, что подобные смартфоны популярны в США. В других странах бренд Pixel не пользуется популярностью, а в России никогда не было его официальных продаж.

Муртазин пояснил, что Pixel 7 и Pixel 7 Pro — это фактически небольшое обновление прошлогодней линейки. Они отличаются возможностями камеры, немного — экранов, новыми функциями Android. В остальном модели похожи на предыдущие.

— Линейку Pixel покупают, как правило, фанаты Google, которые хотят получить чистый Android. Но с точки зрения качества, у этих аппаратов постоянно возникают те или иные проблемы, — отметил эксперт в комментарии «360».

Новые модели Pixel 7 и Pixel 7 Pro внешне почти не отличаются от прошлой версии. Основную камеру Pixel 7 Pro на 50 мегапикселей оснастили пятикратным оптическим зумом вместо четырехкратного, цифровой 20-кратный зум изменили на 30-кратный. Фронтальная камера получила матрицу на 10,8 мегапикселя вместо восьми. На смартфоны поставили новый чип Tensor G2, сообщил RT.

Во втором квартале текущего года было зафиксировано снижение мобильного трафика в России на 2,5 процента по сравнению с первым кварталом.