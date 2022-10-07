Прямые рейсы «Аэрофлота» на Шри-Ланку будут летать дважды в неделю

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Прямые рейсы авиакомпании «Аэрофлот» на Шри-Ланку будут летать два раза в неделю. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщила российский посол в стране Джанита Лиянаге.

По ее словам, первый такой самолет вылетит на Шри-Ланку в воскресенье, 9 октября.

— Самое главное, чего мы достигли, — это возобновление прямых полетов «Аэрофлота» с 9 октября. Два рейса в неделю, в это воскресенье будет первый полет, в четверг будет следующий полет, — цитирует дипломата РИА Новости.

До этого сообщалось, что компания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Таиланд с 30 октября. Генеральный консул России в Таиланде Владимир Соснов уточнил, что самолеты из российской столицы в Пхукет будут летать два раза в сутки ежедневно.

Кроме того, российский авиаперевозчик «Аэрофлот» с 9 октября возобновит полеты в Коломбо, с 30 октября — в Бангкок, а с 2 ноября — в Гоа. На начальном этапе определена приблизительная частота рейсов: в Коломбо — дважды в неделю, в Бангкок — семь рейсов в неделю, а в Гоа — до трех рейсов в неделю. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A330.