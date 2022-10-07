Lada признана самой аварийной маркой автомобилей в России

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В текущем году чаще всего ДТП в России происходили по вине водителей автомобилей модели Lada Granta, Kalina и Priora. Об этом свидетельствуют данные страхового дома ВСК.

— Чаще всего с начала года виновниками ДТП становились владельцы автомобилей марки ВАЗ/Lada (18 процентов), Kia (8 процентов), Renault (6 процентов), Nissan (5 процентов) и Volkswagen (4 процентов). Самыми аварийными отечественными автомобилями стали модели Granta (21 процентов от общего числа ДТП с Lada), Kalina (9 процентов) и Priora (9 процентов), — говорится в исследовании.

Примечательно, что водители мужского пола чаще выступали в роли виновников аварий (80 процентов случаев). Также уточняется, что ДТП в 27 процентах случаев устраивали автомобилисты в возрасте от 30 до 40 лет, в 25 процентах — от 40 до 50 лет, еще в 18 процентах случаев — от 60 лет и старше.

При этом аварийность на территории страны за первые девять месяцев этого года снизилось на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

В список наиболее аварийных регионов вошли: Москва и область (по 2 процента происшествий от общего объема страховых случаев по ОСАГО); Краснодарский край (4 процента); Ростовская область (1,6 процента); Башкирия (1,4 процента); Тверская область (1,2 процента) и Челябинская область (1,1 процента).

В ходе исследования эксперты проанализировали более 80 тысяч заявок на получение выплат по ОСАГО, передает ТАСС.

При ограниченной видимости на дорогах важно максимально обозначить свою машину, включив противотуманные фары. При необходимости можно включить аварийную сигнализацию и подавать звуковой сигнал, чтобы другие водители могли заметить автомобиль. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.