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Росстат после трех месяцев дефляции зафиксировал инфляцию в сентябре

Евгений Белоусов
Экономика
Росстат после трех месяцев дефляции зафиксировал инфляцию в сентябре
Фото: Unsplash

После трех месяцев дефляции в России зафиксировали инфляцию в сентябре в размере 0,05 процента в месячном выражении. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили в пресс-службе Росстата.

— В сентябре 2022 года по сравнению с августом 2022 года индекс потребительских цен составил 100,05 процента, по сравнению с декабрем 2021 года — 110,46 процента, — говорится в сообщении.

В годовом выражении инфляция в сентябре составила 13,68 процента. Все три предыдущих месяца в стране фиксировалась дефляция, следует из данных Росстата.

До этого в Росстате сообщили, что уровень безработицы в России в августе 2022 года опустился до значения 3,8 процента и тем самым установил новый исторический минимум. Отмечается, что до этого исторический минимум по безработице в РФ составлял 3,9 процента.

Минтруд России предложил увеличить МРОТ на 2023 год до 16 242 рублей. Уточняется, что такие меры позволят увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан.

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