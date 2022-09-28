Уровень безработицы в России побил исторический минимум

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Уровень безработицы в России в августе 2022 года опустился до значения в 3,8 процента — это новый исторический минимум. Об этом следует из доклада Росстата, опубликованного в среду, 28 сентября.

— В августе 2022 года 2,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2022 года составил 3,8 процента (без исключения сезонного фактора), — говорится в докладе.

Росстат со ссылкой на данные Роструда также добавил, что к концу августа текущего года в органах службы занятости на учете состояли 0,8 миллиона не трудящихся граждан, из них 0,7 миллиона человек имели статус безработных, 0,5 миллиона при этом получали пособие.

До этого исторический минимум по безработице в РФ составлял 3,9 процента.

До этого Минтруд России предложил увеличить минимальный размер оплаты труда на 2023 год до 16 242 рублей. Уточняется, что такие меры позволят увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан.