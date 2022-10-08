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Приметы и советы

Водителя Собчак приговорили к двум годам колонии-поселения за смертельное ДТП

Лейла Алиева
Происшествия
Водителя Собчак приговорили к двум годам колонии-поселения за смертельное ДТП
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сочинский суд приговорил к двум годам колонии-поселения водителя телеведущей Ксении Собчак Олега Цоя за смертельное ДТП. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в пятницу, 7 октября.

Водитель полностью признал вину и извинился перед потерпевшими. Также он заявил о готовности возместить ущерб и попросил суд не лишать его свободы.

— Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным, с учетом всех обязательств ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года, — говорится в сообщении.

ДТП с Ксений Собчак

9 октября 2021 года на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний по инерции задел автобус с десятью пассажирами. Телеведущая сразу после случившегося покинула место ДТП на другой машине.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла, вторая, а также водитель получили травмы. В автобусе никто не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди.

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