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Москвич лишился более 8,3 миллиона рублей при покупке майнингового оборудования

Лейла Алиева
Происшествия
Москвич лишился более 8,3 миллиона рублей при покупке майнингового оборудования
Фото: depositphotos

Житель Москвы потерял более 8,3 миллиона рублей при покупке оборудования для майнинга криптовалюты, став жертвой аферистов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах в субботу, 8 октября.

По его словам, в полицию обратился 27-летний местный житель, который рассказал, что целый год покупал необходимое майнинговое оборудование у неизвестного через Telegram. После очередной покупки в декабре прошлого года, которую мужчина оплатил криптовалютой, продавец неожиданно пропал, забрав все средства. На связь мошенник так и не вышел, а все заказанное оборудование не передал.

На данный момент проводится проверка, сумма ущерба превышает 8,3 миллиона рублей, передает РИА Новости.

Недавно в Москве задержали очередную аферистку, которая украла у пенсионерки более миллиона рублей. Подойдя к старушке на улице мошенница заявила, что на сыне пенсионерки наложена порча и если заклятие не снять, то с родственником случится беда.

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