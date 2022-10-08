Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СК возбудил дело по факту происшествия на Крымском мосту

Полина Долганова
Происшествия
СК возбудил дело по факту происшествия на Крымском мосту
Фото: shutterstock

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту. Об этом стало известно в субботу, 8 октября.

Предварительно, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.

— Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики СК России. Следователи установят все обстоятельства случившегося.

Видео: Telegram / 360tv

8 октября цистерна с топливом загорелась на одном из участков Крымского моста. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, в результате случившегося судоходные арки не повредились.

Согласно информации Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с аварией.

Взрывы Крым Следствие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте