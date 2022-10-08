СК возбудил дело по факту происшествия на Крымском мосту

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Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту. Об этом стало известно в субботу, 8 октября.

Предварительно, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.

— Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики СК России. Следователи установят все обстоятельства случившегося.

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8 октября цистерна с топливом загорелась на одном из участков Крымского моста. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, в результате случившегося судоходные арки не повредились.

Согласно информации Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с аварией.