Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с аварией с цистерной на Крымском мосту. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава государства в связи с ЧП уже получил доклады премьер-министра РФ Михаила Мишустина, российского вице-премьера Марата Хуснуллина и глав МЧС и Министерства транспорта.

Официальный представитель Кремля уточнил, что главы МЧС и Минтранса России выехали на место происшествия, передает ТАСС.

8 октября цистерна с топливом загорелась на одном из участков Крымского моста. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, в результате случившегося судоходные арки не повредились. В результате случившегося движение по Крымскому мосту было полностью остановлено.

Также сообщалось, что никто не пострадал в поездной бригаде при возгорании цистерны с топливом на Крымском мосту. Однако из-за ЧП на объекте произошла задержка поездов.

Согласно информации Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.