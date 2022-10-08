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Андрей Бочкарев: Пройден перегон от «Вавиловской» до «Новаторской» на центральном участке Троицкой линии метро

Евгений Жуков
Город
Андрей Бочкарев: Пройден перегон от «Вавиловской» до «Новаторской» на центральном участке Троицкой линии метро
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Тоннелепроходческий щит «Людмила» завершил проходку между будущими станциями «Вавиловская» и «Новаторская» на строящейся Троицкой линии метрополитена. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Людмила» диаметром шесть метров прошел левый перегонный тоннель протяженностью 1407 метров между станциями «Вавиловская» и «Новаторская» Троицкой линии метро, — отметил Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов подчеркнул, что новый тоннель между будущими станциями столичной подземки «Вавиловская» и «Новаторская» расположен под проезжей частью Ленинского проспекта.

По словам Кравцова, ТПМК «Людмила» вел тоннелепроходку в грунтах из мелких и пылеватых песков, сменяющихся почвами из полутвердых суглинков с примесью щебней. Все проводимые работы осуществлялись на глубине от 10 до 20 метров.

До этого Бочкарев рассказал, что специалисты обустраивают две спортплощадки в рамках благоустройства территории рядом со станцией «Сокольники» БКЛ.

Строительство Москва Метро Андрей Бочкарев
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