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Депсоцзащиты контролирует вопросы пребывания москвичей в санаториях Крыма

Евгений Белоусов
Общество
Депсоцзащиты контролирует вопросы пребывания москвичей в санаториях Крыма
Фото: depositphotos

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы держит на контроле вопросы с проживанием и трансфером москвичей, находящихся на лечении в Крыму. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— По каждому санаторию в столичном департаменте труда и социальной защиты населения имеется информация о москвичах, находящихся на лечении и реабилитации, — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас все вопросы продления сроков пребывания горожан в санаториях уже решены. В течение суток каждый гость, отдыхающий по путевкам департамента, будет индивидуально проинформирован о сроках пребывания и по трансферу Крым — Москва до принятия иных решений.

Кроме того, всю информацию можно уточнить на горячей линии по телефону 8 (495) 870-44-44, передает Telegram-канал ведомства.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате произошло частичное разрушение дорожного полотна, движение было закрыто для всех видов транспорта.

Специалист по дорожному строительству Илья Иванов рассказал «Вечерней Москве», что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев. Как отметил эксперт, работам по восстановлению моста будет предшествовать согласование проекта.

Крым Департамент труда и социальной защиты населения Москва
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