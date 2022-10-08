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РЖД назначат дополнительные поезда из Анапы и Новороссийска в Москву

Евгений Белоусов
Общество
РЖД назначат дополнительные поезда из Анапы и Новороссийска в Москву
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

РЖД назначают дополнительные поезда из Анапы и Новороссийска в Москву. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— Открыта продажа билетов на поезда: № 256 Новороссийск — Москва отправлением из Новороссийска 8 октября в 17:25 и прибытием в Москву 9 октября в 23:55; № 215 Анапа — Москва отправлением из Анапы 8 октября в 19:00 и прибытием в Москву 10 октября в 04:00, — говорится в сообщении.

Уточняется, что цена билетов является фиксированной, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров. Кроме того, в случае необходимости могут быть добавлены новые вагоны или поезда, говорится в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия случилось частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

Ростуризм совместно с Минцифры запустил федеральный колл-центр для туристов, которые отдыхают в Крыму, а также для тех, кто планировал поездку туда в ближайшее время. Всю необходимую информацию можно получить круглосуточно и бесплатно по номеру + 7 800 707 9741.

Специалист по дорожному строительству Илья Иванов рассказал «Вечерней Москве», что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев. Как отметил эксперт, работам по восстановлению моста будет предшествовать согласование проекта.

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