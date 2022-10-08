Экс-генерал ФСБ выдвинул версию инцидента на Крымском мосту

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Подрыв грузовика на Крымском мосту могли совершить с помощью радиоканала. Об этом в субботу, 8 октября, заявил генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.

— Возможно, это было совершено с помощью какого-то радиоканала. Но, безусловно, в этом сейчас будут разбираться наши правоохранительные органы, которые уже точно установят, как и кто это совершил, — сказал он.

Он добавил, что подрыв вряд ли был совершен по таймеру. Однако обнаружить взрывное устройство на пропускном пункте достаточно сложно, если оно в грузовике, цитирует Михайлова РИА Новости.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате произошло частичное разрушение дорожного полотна, движение было закрыто для всех видов транспорта.

СК установил личность водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Специалисты в данный момент изучают маршрут передвижения грузовика и всю соответствующую документацию по этому делу.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, что специалисты уже активно работают над восстановлением Крымского моста. Кроме того, рассматриваются разные варианты его работы на период ремонта.