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Первые поезда выехали из Симферополя и Севастополя в Москву через Крымский мост

Евгений Жуков
Общество
Первые поезда выехали из Симферополя и Севастополя в Москву через Крымский мост
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Первые два поезда из Симферополя и Севастополя отправились через Крымский мост в Москву и Санкт-Петербург. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Как уточняется, поезд № 28 сообщением Симферополь — Москва отправился из столицы Крыма в 17:10 согласно расписанию. Поезд № 8 Севастополь — Санкт-Петербург отправился в 17:15, передает Telegram-канал «Гранд Сервис Экспресс».

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и прекращению движения всех видов транспорта.

«Вечерняя Москва» собрала информацию о принимаемых мерах со стороны властей по устранению последствий инцидента.

Специалист по дорожному строительству Илья Иванов в беседе с «ВМ» рассказал, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев. По словам эксперта, нужные составляющие для конструкции сможет изготовить не каждое предприятие.

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