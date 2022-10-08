Аксенов: Паромная переправа в Керченском проливе будет бесплатной

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Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— Решение мы приняли, что паромная переправа будет работать бесплатно. Перевозки будут субсидироваться из федерального бюджета, — заявил он.

По словам Аксенова, на решение вопроса о возможности передвижения автобусов по Крымскому мосту потребуются сутки, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Кроме того, он обязал ФСБ усилить безопасность электросетевого энергомоста и магистрального газопровода.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и прекращению движения всех видов транспорта.

«Вечерняя Москва» собрала информацию о принимаемых мерах со стороны властей по устранению последствий инцидента.

Специалист по дорожному строительству Илья Иванов в беседе с «ВМ» рассказал, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев.