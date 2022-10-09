СК: Три человека человека погибли при взрыве на Крымском мосту

Фото: shutterstock

На Крымском мосту взорвался грузовик, в результате инцидента погибли три человека. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в Следственном комитете России по итогам предварительного расследования.

— Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются, — заявили в ведомстве.

Также сотрудники СК установили личность водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Специалисты в данный момент изучают маршрут передвижения грузовика и всю соответствующую документацию по этому делу.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия случилось частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, что специалисты уже активно работают над восстановлением Крымского моста. «Вечерка» собрала информацию о принимаемых мерах со стороны властей по устранению последствий инцидента.