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Послу Украины в Минске сообщили о планах Киева ударить по Белоруссии

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Послу Украины в Минске сообщили о планах Киева ударить по Белоруссии
Фото: Homoatrox / CC BY-SA 3.0

Посла Украины в Минске Игоря Кизима вечером 8 октября вызвали в МИД Белоруссии, где вручили ноту о планах Киева нанести удар по территории республики. Об этом сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

— Вечером 8 октября в МИД Белоруссии был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Белоруссии, — заявили в МИД Украины.

Киев назвал ноту «российской провокацией», а также заверил, что информация о возможном ударе по территории Белоруссии не соответствует действительности, передает РИА Новости.

4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика участвует в спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет.

По словам главы государства, участие страны в СВО состоит в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию республики.

До этого глава белорусского государства рассказал, что мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней при условии, что руководство европейских стран искренне этого захочет.

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