В Японии назвали проект «Сахалин-1» важным для стабильных поставок нефти

Фото: rosneft.ru

Проект «Сахалин-1» важен для Японии в плане обеспечения энергобезопасности и диверсификации источников поставок. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура в воскресенье, 9 октября.

— Япония в импорте нефти на 90 процентов зависит от Ближнего Востока, а сейчас уже на 95 процентов. И в этих условиях проект «Сахалин-1» является крайне важным с точки зрения диверсификации (источников поставок — прим. «ВМ»). С точки зрения энергобезопасности Японии, а также стабильных поставок это очень важный проект, — сказал Ясутоси.

Он также отметил, что Япония в настоящее время не импортирует нефть с «Сахалина-1». Кроме того, министр, комментируя решение Москвы перевести проект в российскую юрисдикцию, заявил, что Токио изучит этот вопрос, а также проведет консультации с заинтересованными сторонами, передает ТАСС.

7 октября президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать российского оператора проекта «Сахалин-1» и передать ему все права и обязанности действующего оператора — Exxon Neftegas Limited.

Кабмин в ответ на указ главы государства назначил новым управляющим оператором «Сахалина-1» дочернюю компанию Роснефти — «Сахалинморнефтегаз-Шельф».

Власти Японии в августе заявили, что намерены сохранить доли японских компаний в проекте «Сахалин-1».