Турки отметили деталь в поведении Зеленского после слов Путина о ядерной угрозе

Фото: bundeskanzleramt.at

Читатели турецкого издания Haber 7 оценили слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что заявление российского лидера Владимира Путина о ядерном оружии представляет риск для всей планеты.

— Наконец Зеленский реально зачесался. Ведь все из-за его ошибок, — сказал один из пользователей.

Другой читатель турецкого издания отметил, что «США используют Запад как пешку против России». Еще один пользователь отметил, что правильным решением в этой ситуации станет поиск компромисса с Россией, передает РИА Новости.

6 октября Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары.

Затем украинский президент заявил, что под «превентивными ударами» имел в виду новый санкционный пакет, а также действия, заставляющие Россию покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данные слова Зеленского, назвав его «шутом гороховым».