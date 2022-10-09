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Турки отметили деталь в поведении Зеленского после слов Путина о ядерной угрозе

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Турки отметили деталь в поведении Зеленского после слов Путина о ядерной угрозе
Фото: bundeskanzleramt.at

Читатели турецкого издания Haber 7 оценили слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что заявление российского лидера Владимира Путина о ядерном оружии представляет риск для всей планеты.

— Наконец Зеленский реально зачесался. Ведь все из-за его ошибок, — сказал один из пользователей.

Другой читатель турецкого издания отметил, что «США используют Запад как пешку против России». Еще один пользователь отметил, что правильным решением в этой ситуации станет поиск компромисса с Россией, передает РИА Новости.

6 октября Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары.

Затем украинский президент заявил, что под «превентивными ударами» имел в виду новый санкционный пакет, а также действия, заставляющие Россию покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данные слова Зеленского, назвав его «шутом гороховым».

Украина Владимир Зеленский Владимир Путин Турция
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