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Задержанные после ЧП на Крымском мосту поезда отправили с полуострова

Евгений Жуков
Общество
Задержанные после ЧП на Крымском мосту поезда отправили с полуострова
Фото: shutterstock

Оператор железнодорожных пассажирских перевозок «Гранд Сервис Экспресс» сообщил об отправке из Крыма всех поездов, задержанных из-за инцидента на Крымском мосту.

— «Гранд Сервис Экспресс» отправил из Крыма все поезда, задержанные из-за ЧП на Крымском мосту, — передает Telegram-канал перевозчика.

Уточняется, что отправка всех рейсов в ближайшие дни ожидается в соответствии с установленным графиком.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего загорелись топливные цистерны находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия последовало частичное разрушение дорожного полотна.

«Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштабы повреждения и рассказать, сколько времени понадобится на восстановление моста. По словам специалиста в области строительства Юрия Подоляка, по снимкам видно, как огонь повредил полосы движения, однако надежда на их восстановление есть.

Подоляк уверен, что с наличием необходимого оборудования и компетентных специалистов для восстановления и открытия второго участка движения по Крымскому мосту понадобится не более месяца.

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