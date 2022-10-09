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Junge Welt: Заявление Зеленского о «превентивном ударе» разозлило США

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Junge Welt: Заявление Зеленского о «превентивном ударе» разозлило США
Фото: flickr/statephotos

Призыв украинского лидера Владимира Зеленского нанести «превентивный удар» по России разозлил руководство США. Об этом заявил аналитик Арнольд Шельцель в публикации для Junge Welt.

— Даже самый ярый антироссийский фронт на Западе сразу понял: уступить — означает активизировать пятую статью Североатлантического договора, то есть объявить о падении альянса, — сказал публицист.

По словам Шельцеля, в отношениях Киева и Вашингтона явно есть трещина, передает RT.

6 октября Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары.

Затем украинский президент заявил, что под «превентивными ударами» имел в виду новый санкционный пакет, а также действия, заставляющие Россию покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

9 октября читатели турецкого издания Haber 7 оценили слова Зеленского о том, что заявление российского лидера Владимира Путина о ядерном оружии представляет риск для всей планеты.

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