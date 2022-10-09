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«Стратегически это ни на что не влияет»: Кудрявцева высказалась об инциденте на Крымском мосту

Евгений Жуков
Общество
«Стратегически это ни на что не влияет»: Кудрявцева высказалась об инциденте на Крымском мосту
Фото: Youtube / Начало

Телеведущая Лера Кудрявцева в воскресенье, 9 октября, назвала подрыв на Крымском мосту провокацией и попросила россиян не поддаваться эмоциям.

— Вы не думали, что «Северный поток», Крымский мост — это агония. Зачем? Мост? Да, неприятно. Но стратегически это ни на что не влияет. Хватить истерить: «Все пропало», — подчеркнула Кудрявцева.

Она также добавила, что не сомневается в победе России.

— Россия победит с мостом или без него. Крыса может покусать, но не убить, — написала Кудрявцева в своем Telegram-канале.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего загорелись топливные цистерны находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия последовало частичное разрушение дорожного полотна.

«Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштабы повреждения и рассказать, сколько времени понадобится на восстановление моста. По словам специалиста в области строительства Юрия Подоляка, по снимкам видно, как огонь повредил полосы движения, однако надежда на их восстановление есть.

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