Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Маск заявил о возрастающей вероятности ядерной войны

Лейла Алиева
В мире
Маск заявил о возрастающей вероятности ядерной войны
Фото: NASA

Возможность ядерного конфликта активно растет. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск в воскресенье, 9 октября.

— Вероятность ядерной войны стремительно растет, — написал он на своей странице в Twitter.

До этого Илон Маск назвал варианты разрешения конфликта на Украине. По мнению предпринимателя, необходимо еще раз провести референдумы в Донбассе под наблюдением специалистов из ООН, сохранить Крым «формальной частью России» и закрепить за Украиной нейтральный статус.

Также Маск констатировал, что большинство населения ряда регионов на востоке Украины составляют русские, которые отдают предпочтение России.

Позже американского предпринимателя раскритиковала украинская пресса, заявив, что Маск пытается строить из себя «эксперта по Украине», в чем «колоссальную роль» играют «гордость и тщеславие» миллиардера.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что заявление предпринимателя может говорить о внутренней и моральной поддержке России, однако не имеет большой значимости для ситуации в Донбассе.

Илон Маск Война Ядерное оружие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте