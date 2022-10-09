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Врач-терапевт Чернышова назвала неожиданное последствие бесконтрольного приема антибиотиков

Лейла Алиева
Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач-терапевт Чернышова назвала неожиданное последствие бесконтрольного приема антибиотиков
Фото: shutterstock

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о последствиях бесконтрольного приема антибиотиков

По ее словам, неконтролируемый прием таких препаратов может привести к развитию грибковых инфекций.

— Многие антибиотики производятся из грибов, которые разрушают благоприятную среду для бактерий, после чего начинают разрастаться, — объяснила Чернышова.

Кроме того, это может спровоцировать такие виды инфекции, как грибковые ангины, отиты, поражения легких, кожи и ногтей. Подробнее читайте в материале «Вечерней Москвы».

До этого «Вечерняя Москва» обсудила с Чернышовой, какую главную опасность скрывает под собой ангина и как сократить ее риски. Специалист отметила, что провоцирует ангину бета-гемолитический стрептококк, который имеет свойство маскироваться под соединительные ткани человека.

Также врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что чеснок, лук, бруснику, клюкву и настой ромашки можно использовать для профилактики при некоторых заболеваниях. Он рассказал, что они обладают антибактериальным и противовирусным действием.

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