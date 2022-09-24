«Бомба замедленного действия»: терапевт назвала главную опасность ангины

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Ангина — опасное инфекционное заболевание, которое может повлечь серьезные последствия. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-терапевтом, какую главную опасность скрывает под собой заболевание и как сократить его риски.

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, провоцирует ангину бета-гемолитический стрептококк, который имеет свойство маскироваться под соединительные ткани человека.

— Он способствует возникновению аутоиммунных ревматических заболеваний: когда организм сам начинает поражать соединительные ткани сердца, почек, суставов. Эти серьезные осложнения делают ангину бомбой замедленного действия, — пояснила Чернышова.

Также она дополнила, что сама по себе ангина протекает тяжело: с высокой температурой, слабостью, интоксикацией и болью в горле.

По словам врача, заболеванию наиболее подвержены люди с хроническим тонзиллитом (воспалением миндалин).

— Чтобы избежать возникновения ангины, необходимо следить за состоянием небных миндалин, посещать лора, получать комплекс процедур и рекомендации от доктора. При необходимости — удалить миндалины, — отметила специалист.

Собеседница «ВМ» заключила, что главная опасность ангины состоит в развитии тяжелых ревматических и аутоиммунных заболеваний.

Кроме того, специалист рассказала, о каких заболеваниях свидетельствует увеличение лимфоузлов. По словам иммунолога, такой симптом может сопровождать ряд заболеваний, среди которых острые респираторные и вирусные инфекции, а также ангина.