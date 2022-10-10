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Приметы и советы

Бородина впервые вышла в свет с новым возлюбленным

Юлия Курганова
Общество
Бородина впервые вышла в свет с новым возлюбленным
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Телеведущая Ксения Бородина впервые показала своего нового избранника Трофима Семищенко в соцсетях. Они устроили настоящий семейный выходной — возлюбленный звезды провел время с ней и ее дочерьми Теоной и Марией. Пара сводила детей на выставку по мотивам сказки о Гарри Поттере.

Семищенко является другом детства и бывшим бизнес-партнером экс-мужа Бородиной Курбана Омарова. С ним телеведущая встретила Новый год, они много раз были замечены вместе. Однако знаменитость пока не комментирует свою личную жизнь.

На кадрах в соцсети видно, что избранник Бородиной свободно чувствует себя в компании ее дочерей. Он активно участвовал в беседе мамы и девочек, прогуливаясь по выставке, и даже обсуждал стоимость понравившихся им игрушек. Так, Теона выбрала плюшевый корень мандрагоры за 11 тысяч рублей, чем удивила Семищенко.

— Цены тут, конечно, раза в три больше, чем в обычных магазинах! — возмутился мужчина, сообщает Пятый канал.

13 сентября сообщалось, что Курбан Омаров почти сразу же после расставания с супругой стал встречаться с молодой блондинкой, которой чуть больше 20 лет. Первое время мужчина не раскрывал личность избранницы, но летом он впервые показал Валерию в соцсетях. По словам бизнесмена, их роман продолжается уже около года. Курбан даже познакомил избранницу с семьей и, похоже, уже женился.

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