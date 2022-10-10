Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Терапевт Османов назвал народные средства от простуды, которые не помогают

Юлия Курганова
Общество
Терапевт Османов назвал народные средства от простуды, которые не помогают
Фото: shutterstock

Ряд распространенных народных методов лечения простуды неэффективны и не облегчают течение болезни, а иногда даже усложняют. Это касается, например, ингаляций горячим паром от вареного картофеля. Об этом сообщил врач-терапевт, врач-кардиолог Рустем Османов.

По его словам, это народное средство вредно, потому что может вызвать ожог слизистых оболочек.

— Из-за нагрева дыхательных путей отечность только усиливается, что может привести к проблемам с дыханием. Ингаляции категорически нельзя использовать при повышенной температуре тела (более 37,5 градусов), — предупредил медик в беседе с агентством «Прайм».

Он добавил, что еще одно «бабушкино» средство — горчичники — тоже противопоказано при повышенной температуре, особенно при аутоимунных заболеваниях легких. Существует мнение, что они улучшают кровообращение в легких и помогают снизить воспаление, но доказательств этого нет.

Также Османов сообщил, что бесполезны и ножные ванны с горячей водой — от ОРВИ и гриппа они не помогут. А полоскания с содой и солью могут высушить слизистую, что увеличит риск попадания на нее патогенных микробов.

Кандидат медицинских наук, врач Екатерина Демьяновская заявила, что народную медицину не следует применять в качестве основного способа лечения и профилактики ОРВИ.

Простуда Врачи вред
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте