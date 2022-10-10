Терапевт Османов назвал народные средства от простуды, которые не помогают

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Ряд распространенных народных методов лечения простуды неэффективны и не облегчают течение болезни, а иногда даже усложняют. Это касается, например, ингаляций горячим паром от вареного картофеля. Об этом сообщил врач-терапевт, врач-кардиолог Рустем Османов.

По его словам, это народное средство вредно, потому что может вызвать ожог слизистых оболочек.

— Из-за нагрева дыхательных путей отечность только усиливается, что может привести к проблемам с дыханием. Ингаляции категорически нельзя использовать при повышенной температуре тела (более 37,5 градусов), — предупредил медик в беседе с агентством «Прайм».

Он добавил, что еще одно «бабушкино» средство — горчичники — тоже противопоказано при повышенной температуре, особенно при аутоимунных заболеваниях легких. Существует мнение, что они улучшают кровообращение в легких и помогают снизить воспаление, но доказательств этого нет.

Также Османов сообщил, что бесполезны и ножные ванны с горячей водой — от ОРВИ и гриппа они не помогут. А полоскания с содой и солью могут высушить слизистую, что увеличит риск попадания на нее патогенных микробов.

Кандидат медицинских наук, врач Екатерина Демьяновская заявила, что народную медицину не следует применять в качестве основного способа лечения и профилактики ОРВИ.