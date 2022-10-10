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Магазины парфюмерии и косметики «Иль де ботэ» возобновят работу в России

Юлия Курганова
Общество
Магазины парфюмерии и косметики «Иль де ботэ» возобновят работу в России
Фото: Вечерняя Москва

Сеть магазинов «Иль де ботэ» возобновит работу в России с понедельника, 10 октября. Торговые точки откроются на месте магазинов бренда Sephora. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компаниям.

Представитель сети «Иль де боте» подтвердил изданию данную информацию и отметил, что флагманский магазин бренда Sephora в ТЦ «Авиапарк» уже сменил вывеску, а ребрендинг других точек сети завершится до января 2023 года.

В марте парфюмерно-косметические магазины Sephora, которые принадлежат группе компаний LVMH, приостановили работу в РФ. В июле сообщалось, что французская компания передаст все 88 российских бутиков региональному директору, после чего они станут называться Ile de beaut.

15 сентября сообщалось, что южнокорейская компания Samsung рассчитывает на возвращение на российский рынок до конца этого года. Речь идет в том числе о возобновлении поставок техники ретейлерам и перезапуске официального интернет-магазина на территории РФ.

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