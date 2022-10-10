Андрей Бочкарев: Станция «Новаторская» Троицкой линии метро готова на две трети

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Строительная готовность станции «Новаторской» Троицкой линии столичного метро составляет 65 процентов. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Станция «Новаторская» Троицкой линии метро, в демонтажной камере которой финишировал тоннелепроходческий механизированный комплекс «Людмила», готова на две трети — монолитные работы на ней практически завершены, — отметил он.

По словам заммэра, работы по внутренней архитектурней отделке уже выполнены на треть.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что в то же время продолжается проходка горным способом оборотных тупиков за станцией. Специалисты уже завершили разработку грунта очередной секции, в настоящее время ее бетонируют. Работы по проходке завершены почти на две трети.

Станция «Новаторская» строится между улицами Новаторов и Академика Пилюгина вдоль Ленинского проспекта. На ней будет организована пересадка на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что тоннелепроходческий щит «Людмила» завершил проходку между будущими станциями «Вавиловская» и «Новаторская» на строящейся Троицкой линии метрополитена.