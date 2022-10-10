В Львовской области сообщили об ударах по энергетической инфраструктуре

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По энергетической инфраструктуре Львовской области были совершены удары. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Максим Козицкий в понедельник, 10 октября.

— Зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Больше информации впоследствии. Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях, есть угроза новых ракетных ударов, — заявил он.

Также Козицкий призвал жителей не распространять в Сети фото и видео произошедшего, передает РИА Новости.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в центре города прогремели несколько взрывов. Уточняется, что всего было слышно четыре взрыва, после чего в городе появился дым. Кроме того, в Киевской области сработала система ПВО.

Также жители Печерска сообщили о трех мощных взрывах, которые были слышны и в других районах Киева. Позже очевидцы опубликовали кадры из центра украинской столицы, где прогремели несколько взрывов. Кроме того стало известно о взрывах в Житомирской, Львовской, Тернопольской и Киевской областях, а также в Днепре.