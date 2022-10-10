Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог Гинзбург объяснил, вредно ли подсолнечное масло

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Гинзбург объяснил, вредно ли подсолнечное масло
Фото: depositphotos

Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал, вредно ли ежедневно употреблять в пищу подсолнечное масло.

По словам эксперта, подсолнечное масло не очень хорошо из-за состава своих жирных кислот.

— Больше всего в нем так называемой линолевой омега-6 жирной кислоты, около 60 процентов. А также есть еще арахидоновая кислота. Обе они не полезны, так как оказывают провоспалительное действие. С позиций современной медицины это плохо. Такое, пусть и слабое, но хроническое системное воспаление вызывает более быстрое старение организма и способствует развитию большинства возрастных хронических заболеваний — от сердечно-сосудистых до рака, — отметил эксперт в комментарии aif.ru.

Допустимая норма в день — одна чайная ложка в день.

Гинзбург добавил, что лучше сделать выбор в пользу оливкового масла. Пользу оливкового масла подтверждает и так называемая средиземноморская диета, признанная лучшей в мире.

До этого Михаил Гинзбург сообщил, что регулярное употребление морской рыбы повышает устойчивость человека к стрессу благодаря содержащейся в ней кислоте Омега-3, передает Nation news.

До этого Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» перечислила продукты, содержащие скрытый сахар. По ее словам, особенно много сахара содержится, например, в винограде, банане и хурме.

Здоровье Правильное питание Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте