В Кремле ответили на вопрос об ударах по Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары по Украине проходят в рамках специальной военной операции, и призвал дождаться комментариев Минобороны.

Ранее стало известно о взрывах в Киеве и ряде других городов. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

— Все это происходит в рамках специальной военной операции, и что касается вот этих ударов, то, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны и адресовать вопросы именно к Минобороны, — сказал Песков.

На вопрос журналистов, производились ли ракетные удары по украинской территории по приказу Путина, представитель Кремля подчеркнул, что основные моменты СВО не осуществляются без докладов верховному главнокомандующему, цитирует его РИА Новости.

Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.