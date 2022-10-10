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Приметы и советы

Минобороны: Цели ударов по Украине достигнуты

Елена Самойлова
Политика
Минобороны: Цели ударов по Украине достигнуты
Фото: Минобороны РФ

Цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по украинским объектам достигнута. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны в понедельник, 10 октября.

— Сегодня российскими Вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — заявили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории Российской Федерации ответы Москвы будут жесткими.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что удары по Украине проходят в рамках специальной военной операции, и отметил, что основные моменты СВО не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему.

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