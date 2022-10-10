Флеболог Копылов рассказал об опасных последствиях варикоза

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Варикозная болезнь может приводить к образованию и попаданию тромба в сердце или легочную артерию. Об этом сообщил врач-флеболог, хирург сети клиник «Атлас» Борис Копылов.

По его словам, заболевание влияет на кровоток и провоцирует расширение сосудов, что в свою очередь снижает эластичность стенок вен. Впоследствии могут появиться осложнения, среди которых трофические расстройства, тромбоз или тромбофлебит вен, кровотечения из варикозных вен, отметил эксперт. По его словам, самым опасным осложнением варикоза является тромбоэмболия легочной артерии.

— При этом заболевании в сосудах образуется тромб, он может закрыть собой легочную артерию. В худшем случае это может угрожать жизни человека, — предупредил Копылов.

Медик добавил, что симптомами варикоза могут быть ноющие боли, судороги, постоянное ощущение тяжести в ногах, отеки, сосудистые звездочки и расширение вен. При обнаружении этих признаков важно вовремя обратиться к флебологу, чтобы начать лечение.

Поскольку иногда заболевание начинается без ярко выраженных симптомов, профилактические осмотры у специалиста необходимы людям с лишним весом, беременным и тем, кто вынужден долго стоять или сидеть без смены положения, цитирует Копылова Газета.ru.

До этого врач-невролог Павел Хорошев сообщил о вреде полного отказа от спиртных напитков. По словам медика, небольшие дозы алкоголя нужны человеку для того, чтобы поддерживать психическое здоровье, еще они помогают сосудам хорошо работать.