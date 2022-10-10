Синоптики предупредили, что воскресное тепло в Москве в этом году больше не повторится

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В минувшее воскресенье, 9 октября, воздух в столице прогрелся до плюс 16–18 градусов, чего больше не случится в текущем году. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил Гидрометцентр России.

— Так тепло, как накануне, в Москве в этом году уже не будет. В воскресенье в Москве и Московской области после полудня температура повышалась до 16–18 градусов выше нуля, в Коломне — даже до 18,6 градуса, — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Москве установится спокойная осенняя погода с небольшой облачностью. При этом москвичей предупредили, что ночные температуры могут опускаться до небольшого минуса. Также ночью и по утрам можно будет наблюдать туманы. Температура воздуха днем будет соответствовать климатической норме, добавили в Гидрометцентре.

Кроме того, в середине недели из-за близости южного циклона может немного усилиться ветер и увеличиться облачный покров, отмечается на сайте.

До этого сообщалось, что в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение будет действовать с 21:00 11 октября до 9:00 12 октября.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на предстоящей неделе. По его словам, в столичном регионе ожидается комфортная погода с переменной облачностью и небольшими осадками.